Нідерланди відповідальні за Угоду про асоціацію між Україною і ЄС – Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що відповідальність за Угоду про асоціацію між Україною та ЄС наразі лежить на Нідерландах.

«Щодо України ми ухвалили обов’язкове для виконання рішення задля ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію. Це рішення спричинене занепокоєнням, висловленим минулого року нідерландцями. Тепер відповідальність лежить на Амстердамі. Ратифікація важлива не лише для України, але й для геополітичної стабільності Європи. Ми зробили те, що мали для збереження угоди, яку вже ратифікували 27 країн-членів і Європарламент. Наразі м’яч перебуває на полі Нідерландів», – заявив Туск 18 січня у Страсбурзі.

15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була припинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

У ЄС, зокрема, домовилися задовольнити вимогу Нідерландів затвердити, що ратифікація цієї угоди сама по собі не надає Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу і не містить зобов’язання надати такий статус у майбутньому. Крім того, рішення визначає, що ця угода не містить зобов’язань ЄС чи країн-членів надавати Україні колективні гарантії безпеки чи іншу військову допомогу або підтримку.

Того ж дня Рютте заявив, що має намір якнайшвидше запропонувати нідерландському парламентові ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на ухваленому на саміті ЄС законодавчо обов’язковому рішенні.

Нідерланди залишилися єдиною країною ЄС, що не завершила процес ратифікації цієї угоди – на останній стадії, вже після схвального голосування в парламенті і підпису монарха, цей процес був зупинений за результатами консультативного референдуму, більшість учасників якого виступили проти такої ратифікації. Уряд Рютте виступає за ратифікацію, але заявляє, що має взяти до уваги результати референдуму.