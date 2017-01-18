Меркель, Олланд і Путін обговорили виконання Мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд і Росії Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили виконання Мінських домовленостей.

«Обговорювався перебіг реалізації Мінських домовленостей, у тому числі з урахуванням підсумків саміту у «нормандському форматі» у Берліні 19 жовтня 2016 року. Висловлена незадоволеність загальною ситуацією у контексті врегулювання української кризи. Констатовано загострення ситуації вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатня результативність роботи у Тристоронній Контактній групи», – мовиться у повідомленні прес-служби Кремля, опублікованому ввечері 18 січня.

Речник канцлера Німеччини Анґели Меркель Штеффен Зайберт, свою чергою, повідомив, що лідери Німеччини, Франції і Росії погодилися щодо необхідності спільної роботи у «нормандському форматі».

«Лідери погодилися, що Німеччина, Франція, Росія й Україна продовжуватимуть шукати мирне вирішення конфлікту у «норманському форматі», – заявив Зайберт, якого цитує Reuters.

Про цю телефонну розмову повідомила і французька сторона.

«Франсуа Олланд та Анґела Меркель сьогодні з Володимиром Путіним підсумували виконання Мінських домовленостей», – мовиться у повідомленні Єлисейського палацу у Twitter.

16 січня виконання Мінських домовленостей з Меркель та Олландом обговорив президент України Петро Порошенко.

Восени минулого року керівники держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. Керівники МЗС під часзасідання у «нормандському форматі» не дійшли згоди під час обговорення «дорожньої карти».

Київ, серед іншого, наполягає на тому, що політичні питання неможливо виконувати до виконання питань безпеки. Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів мінських угод – таких як місцевих виборів на цій території і «амністії» бойовиків, – ще до вирішення безпекових і гуманітарних питань.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».