У Дніпрі мерія призупинила демонтаж аварійних білбордів

У Дніпрі призупинили демонтаж аварійних білбордів, оскільки власники подали апеляційну скаргу на рішення Індустріального районного суду міста, за яким відбувався демонтаж. Про це 18 січня на прес-конференції повідомив начальник відділу благоустрою КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Дмитро Ляшко.

За його даними, знести мали понад 100 конструкцій, які постановив прибрати суд, але вдалося демонтувати лише 30.

«Таких конструкцій 136. Ми будемо чекати розгляду справи та продовжуватимемо роботи з білбордами, які не потрапили під апеляцію», – повідомив Дмитро Ляшко.

У фракції партії «Громадська сила», представники якої є власниками білбордів, що мають знести, Радіо Свобода підтвердили, що подали апеляцію на рішення Індустріального районного суду міста, яке вважають незаконним, адже, як зазначила представник фракції Катерина Збарська, власники білбордів не були присутні на суді й дізнались про судове рішення аж за два тижні після суду. Водночас Катерина Збарська зазначила Радіо Свобода, що дата розгляду апеляції поки не відома.

У Дніпрі комунальні служби розпочали демонтаж близько 200 рекламних конструкцій, які, за рішенням Індустріального районного суду міста, вважають аварійними. Майже всі вони належать одним власникам – представникам опозиційної фракції у міськраді. Демонтаж супроводжувався цілою низкою інцидентів – невідомі заважали роботі комунальників, псували комунальну техніку, напали на двох представників КП «Муніципальна поліція». Поліція Дніпра розпочала за цими фактами 8 кримінальних проваджень.

Минулого тижня мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Генпрокурора та Міністра внутрішніх справ України з вимогою «розібратися зі свавіллям «тітушків» у Дніпрі». Він закликав Генпрокурора Юрія Луценка та керівника МВС Арсена Авакова «не залишати поза увагою ситуацію, що склалася у місті упродовж кількох останніх днів».

Схоже звернення подав і народний депутат України Андрій Денисенко. Він звинуватив представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» в організації «тітушків». Водночас у партії ці звинувачення відкинули, а демонтаж білбордів, ініційований мерією, назвали спробою «зводити рахунки з політичними опонентами».