У Росії Конституційний суд дозволив державі не виконувати рішення ЄСПЛ щодо акціонерів компанії ЮКОС

Конституційний суд Росії 19 січня дозволив владі Росії не виплачувати майже два мільярди доларів компенсації колишнім акціонерам компанії ЮКОС. Про це повідомляють російські інформагенції.

Міністерство юстиції Росії звернулося із запитом до Конституційного суду 12 жовтня 2016 року. Відомство вирішило, що зобов’язання, які Європейський суд з прав людини поклав на Москву, засновані на положеннях Конвенції про захист прав людини, тлумачення яких розходиться з конституцією Росії.

ЄСПЛ у липні 2014 року визнав, що Росія порушила право компанії на захист власності, та зобов’язав владу Росії виплатити колишнім власникам ЮКОСа компенсацію в розмірі близько 1,8 мільярда євро. Москва відмовилася виконувати це рішення.