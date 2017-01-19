У Туреччині заарештували 2 підозрюваних у справі про вбивство посла Росії

Турецька влада заарештувала двох підозрюваних, у тому числі співробітника поліції, в зв’язку з убивством посла Росії Андрія Карлова.

Суд в Анкарі 19 січня ухвалив рішення про арешт двох підозрюваних: співробітника поліції Серчана Басера і продавця Енеса Асіма Сіліна. Ще двом підозрюваним суд наказав не залишати місто на час проведення розслідування.

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був застрелений 19 грудня в Анкарі під час виступу на відкритті фотовиставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника». Напад здійснив 22-річний турецький поліцейський Мевлют Алтинташ. Під час стрілянини він вигукував звинувачення на адресу Росії за її дії в Сирії. Нападника невдовзі застрелила поліція. Росія і Туреччина проводять розслідування вбивства спільно.

Росія і Туреччина підтримують протилежні сторони у війні в Сирії, але їх двосторонні відносини суттєво покращилися після спалаху напруженості, що виникла через те, що турецькі літаки збили російський військовий літак поблизу турецько-сирійського кордону в листопаді 2015 року.