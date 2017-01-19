У Києві вшанували пам’ять правозахисника і журналістки, вбитих неонацистами в Москві

У Києві відбулася акція пам’яті правозахисника Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, яких убили російські неонацисти у 2009 році. Окрім вшанування пам’яті загиблих, учасники акції обговорили проблеми, пов’язані з расизмом та ксенофобією, політичним терором та протистоянням фашизму.

«Це акція антифашистської солідарності, яка відбувається у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. Але це не лише меморіальна акція, ми говоримо про те, що, на жаль, в Україні є тенденції до тоталітаризму. Коли людям, насправді, не вільно висловлювати свою точку зору, навіть у соціальних мережах, це є дуже велика небезпека для громадянських прав», – каже учасник акції та правозахисник Володимир Чемерис.

У заході також взяв участь колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, який подякував активістам від імені російських лібералів за те, що в Україні пам’ятають жертв насилля та борців за права людини. У Києві акція проходить щороку.

Адвокат Станіслав Маркелов вів справи, пов’язані з порушеннями прав людини працівниками силових структур у Чечні, а також захищав антифашистів. Журналістка Анастасія Бабурова досліджувала неформальні молодіжні рухи, серед того й неонацистські. В їхньому вбивстві суд визнав винними трьох російських радикальних націоналістів, членів неонацистського угруповання «Бойова організація російських націоналістів»; двох засудили до довічного ув’язнення, ще одну до 18 років позбавлення волі.