У Пентагоні повідомляють про вбивство одного з лідерів «Аль-Каїди» у Сирії

Військові США повідомляють про вбивство одного з лідерів угруповання «Аль-Каїда» під час авіаударів біля сирійського міста Ідліб 17 січня.

19 січня у Пентагоні ідентифікували загиблого як Мохаммада Хабіба Буссадуна ат-Тунісі, громадянина Тунісу і «лідера закордонних операцій».

За повідомленням Пентагону, «він пов’язаний з плануванням нападів на Заході».

Мохаммад Хабіб Буссадун ат-Тунісі прибув до Сирії у 2014 році. До цього він кілька років провів у Європі та на Близькому Сході, де мав тісні зв’язки з екстремістами, зазначили у Пентагоні.