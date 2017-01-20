Пашинський був в АП з фігурантом розслідування про «Укроборонпром» – «Схеми»

Бізнесмена і екс-депутата Олександра Дубового, який фігурував у розслідуванні про зловживання на підприємстві «Укроборонпром», зафіксували біля Адміністрації президента, з якої він виходив разом із головою парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським та донедавна головою наглядової ради «Укроборонпрому».

Вони удвох потрапили до об’єктива камери програми «Схеми», журналісти якої упродовж двох тижнів спостерігали за тим, хто і для чого ходить до президента та його адміністрації.

16 грудня 2016 року Дубовой зайшов до Адміністрації президента. На запитання журналіста про те, яку держструктуру він представляє, відвідуючи АП, бізнесмен відповів: «Це мої особисті справи».

Вийшов з Адміністрації президента Дубовой разом з головою Комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським, який донедавна очолював наглядову раду «Укроборонпрому».

Раніше у розслідуванні програми «Слідство. Інфо» йшлося, що фінансові операції Київського бронетанкового заводу – продаж техніки за завищеними цінами – проводились під контролем трьох представників «Укроборонпрому» – нібито родичів Дубового. Сам фігурант сюжету тоді заперечував вплив своїх племінників на роботу заводу.

Журналіст програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», провів два тижні біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації. З’ясувалося, до Адміністрацію президента відвідують не лише політики, а й судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів та обирають держслужбовців на високі посади.