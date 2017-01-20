Суд переніс на 27 січня розгляд скарги захисту Єфремова на продовження його арешту

Апеляційний суд Києва переніс на 27 січня розгляд скарги адвокатів колишнього голови фракції Партії регіонів у парламенті України Олександра Єфремова на попереднє продовження йому арешту до 22 січня. Рішення було ухвалене на засіданні Апеляційного суду 20 січня.

При цьому Єфремова не було на суді, його не доправили із Луганської області, де наразі Старобільський районний суд проводить підготовче засідання у справі про обвинувачення Єфремова у низці злочинів.

Адвокати екс-депутата заявили, що вже сьоме суд переносить розгляд цього питання через те, що Єфремова не доставляють до зали засідання.

Старобільський районний суд Луганської області днями продовжив до 17 березня утримання Єфремова під вартою. При цьому в листопаді Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про продовження запобіжного заходу для колишнього депутата до 22 січня.

Апеляційний суд Луганської області вирішив, що Олександра Єфремова будуть судити у Старобільську, бо це єдине місто на Луганщині, де є слідчий ізолятор, у якому можна утримувати колишнього депутата, який наразі перебуває під вартою. Крім того, в Старобільському районному суді є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акту.

16 січня Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу Єфремова, 13 січня його конвоювали з Києва до Старобільська.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

Єфремов відкидає ці звинувачення.