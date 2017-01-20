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20 січня 2017, Київ 14:44
Новини | Міжнародні

Італія: шістьох людей, що вижили, виявили в готелі, засипаному лавиною

Рятувальники розбирають завали готелю, на який зійшла лавина, Фаріндола, Італія, 20 січня 2017 року

Рятувальники розбирають завали готелю, на який зійшла лавина, Фаріндола, Італія, 20 січня 2017 року

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Рятувальники виявили шістьох людей, що вижили під уламками італійського готелю Rigopiano у містечку Фаріндола в центральній Італії, який накрило лавиною два дні тому.

За словами рятувальників, люди ще перебувають під завалами.

За повідомленнями італійських ЗМІ, у регіон направили гелікоптери з обладнанням і лікарями, щоб спробувати витягти і евакуювати тих, хто вижив.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральній Італії зійшла ввечері 18 січня після того, як в регіоні стався землетрус.

Через складні погодні умови рятувальники кілька годин не могли дістатися до готелю, де могли перебувати до 30 людей.

В останні місяці у центральній Італії сталося кілька землетрусів, зокрема внаслідок поштовхів у серпні загинули близько 300 людей.

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