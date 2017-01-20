Італія: 10 людей знайшли живими у засипаному лавиною готелі

Рятувальники виявили вісім людей, що вижили під уламками італійського готелю Rigopiano у містечку Фаріндола у центральній Італії, який накрило лавиною два дні тому.

Виявлення під уламками готелю 20 січня живих людей посилило надії, що врятованих буде більше.

У п’ятницю під уламками рятувальники також знайшли тіла чотирьох загиблих.

Разом із двома людьми, яким вдалося самим вибратися з-під завалів, кількість тих, що вижили становить 10.

Наразі зниклими безвісти вважаються ще 22 людини.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральній Італії зійшла ввечері 18 січня після того, як в регіоні стався землетрус.

Через складні погодні умови рятувальники кілька годин не могли дістатися до готелю.

В останні місяці у центральній Італії сталося кілька землетрусів, зокрема внаслідок поштовхів у серпні загинули близько 300 людей.