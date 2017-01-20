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20 січня 2017, Київ 19:16
Новини | Міжнародні

Італія: 10 людей знайшли живими у засипаному лавиною готелі

Рятувальники розбирають завали готелю, на який зійшла лавина, Фаріндола, Італія, 20 січня 2017 року

Рятувальники розбирають завали готелю, на який зійшла лавина, Фаріндола, Італія, 20 січня 2017 року

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Рятувальники виявили вісім людей, що вижили під уламками італійського готелю Rigopiano у містечку Фаріндола у центральній Італії, який накрило лавиною два дні тому.

Виявлення під уламками готелю 20 січня живих людей посилило надії, що врятованих буде більше.

У п’ятницю під уламками рятувальники також знайшли тіла чотирьох загиблих.

Разом із двома людьми, яким вдалося самим вибратися з-під завалів, кількість тих, що вижили становить 10.

Наразі зниклими безвісти вважаються ще 22 людини.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральній Італії зійшла ввечері 18 січня після того, як в регіоні стався землетрус.

Через складні погодні умови рятувальники кілька годин не могли дістатися до готелю.

В останні місяці у центральній Італії сталося кілька землетрусів, зокрема внаслідок поштовхів у серпні загинули близько 300 людей.

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