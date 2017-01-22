Антон Геращенко подякував СБУ за порятунок свого життя

Депутат Верховної Ради України Антон Геращенко подякував Службі безпеки України за порятунок свого життя.

«20 січня 2017 року – мій другий день народження. У цей день ввечері в Києві Службою безпеки України було затримано двох осіб, які планували моє вбивство. Щиро дякую голові СБУ Василеві Грицаку, всім тим співробітникам контррозвідки, оперативних служб, спецпідрозділу «Альфа», чиї імена я не маю права назвати, всім тим, хто і вдень, і вночі працював для того, щоб затримати небезпечних терористів», – написав Геращенко у Facebook 22 січня.

«Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, свідчить, що те, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України – правильно», – додав депутат.

Раніше в неділю радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що депутатом, про планування замаху на якого повідомила 21 січня СБУ, є Антон Геращенко.

Співробітники Служби безпеки України затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України. Про це повідомив у суботу голова СБУ Василь Грицак.

Він вказав, що для підготовки вбивства обидва чоловіки прибули в Україну 14 грудня, спочатку до Харкова, потім – до Києва і впродовж тижня здійснювали розвідку, зокрема вивчали маршрути пересування депутата та іншу інформацію.

За словами Грицака, затримані планували закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху. Відповідно до перехоплених розмов затриманих, після скоєння злочину вони планували втекти до Росії, додав посадовець. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження.