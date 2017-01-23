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23 січня 2017, Київ 19:32
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Геращенко: замах на мене – робота російських диверсійних груп (відео)

Геращенко: замах на мене – робота російських диверсійних груп (відео)
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Замах на народного депутата Антона Геращенка одна із ланок у ланцюгу роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Росії. Про це під час прес-конференції 23 січня заявив сам депутат. 21 січня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки України запобігла замаху на життя народного депутата, до якого, за його словами, причетна ФСБ Росії. Наступного дня Антон Геращенко подякував СБУ за порятунок свого життя. Російська сторона заяв про причетність спецслужб Росії до планування замаху не коментувала.

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