Турчинов: російські спецслужби організовують замахи в України для «нагнітання страху»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що відповідальність за організацію замаху на народного депутата України Антона Геращенка лежить на російських спецслужбах.

«Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму… Попередня інформація дозволяє стверджувати, що спроба замаху була пов’язана з професійною діяльністю Геращенка та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України», – цитує Турчинова прес-служба РНБО.

Секретар РНБО України додав, що це «не єдиний випадок терористичної діяльності», організованої російськими спецслужбами на українській території, які розслідують працівники СБУ і Національної поліції.

За його словами, для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. «Їх спецпідготовка та навчання здійснюються на території Росії, а також на окупованій території України», – сказав він.

За словами Турчинова, російські спецслужби ставлять завдання створеній мережі ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ «з метою нагнітання страху, створення хаосу і дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії Росії».

Як заявив секретар РНБО, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності «повністю несе політичне керівництво Росії, яке перетворило свою країну на центр світового тероризму».

21 січня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки запобігла замаху на життя народного депутата України, до якого, за його словами, причетні спецслужби Росії. Імені депутата він не назвав. Наступного дня Антон Геращенко подякував Службі безпеки України за порятунок свого життя.

Російська сторона заяв про причетність російських спецслужб до планування замаху не коментувала.