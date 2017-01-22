Замах на Геращенка є елементом низки злочинів в Україні, замовлених ззовні – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що планований замах на народного депутата Антона Геращенка є одним із низки злочинів, замовлених ззовні, для здійснення в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Замах на Антона Геращенко, якому запобігла СБУ, – елемент в ланцюзі ряду злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань іще стосовно цілої низки епізодів, як скоєних, так і попереджених убивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, в тому числі і резонансних», – написав Аваков.

Він додав, що правоохоронні органи нині розглядають можливість оприлюднення деяких матеріалів про справи щодо «підісланих кілерів».

Співробітники Служби безпеки України напередодні затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України, повідомив голова СБУ Василь Грицак. Вже сьогодні радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що цим депутатом мав стати Антон Геращенко.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а суд заарештував підозрюваних на два місяці.