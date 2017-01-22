У Росії далі працюють тренери, причетні до допінгового скандалу – спортсмен

Російський бігун на дистанції 1500 метрів Андрій Дмитрієв заявив, що російські тренери, які були відсторонені через допінговий скандал, далі продовжують працювати зі спортсменами.На німецькому телеканалі ARD 22 січня Дмитрієв сказав, що продовжує працювати, серед інших, тренер Володимир Казарін.

Казарін раніше тренував легкоатлетку Юлію Степанову, чиї свідчення про систематичне вживання допінгу в Росії спричинили відсторонення легкоатлетичної збірної цієї країни від усіх змагань під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ), а також від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Один із чільних представників ІААФ Олівер Джер сказав ARD, що якщо Казарін продовжував працювати, то легкоатлетична федерація Росії «не виконала умови для відновлення».

Також 22 січня голова олімпійського комітету Німеччини Альфонс Горман 22 січня сказав газеті Die Welt, що Росія має бути відсторонена від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року і, можливо, літній Олімпіаді 2020 року в Токіо, якщо підтвердиться, що державна програма вживання допінгу в цій країні досі діє.