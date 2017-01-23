У Кривому Розі вдруге підпалили прапор біля стіни пам’яті загиблим військовим

У Кривому Розі вдруге підпалили прапор біля стіни пам’яті загиблим учасникам бойових дій на сході України на 95-у кварталі, повідомив депутат Тернівського району Кривого Рогу Віталій Пікуль.

«У надлюдному місці знову спалено державний символ. Вочевидь, це відповідь на вчорашнє святкування Дня соборності», – заявив він.

У поліції Кривого Рогу Радіо Свобода повідомили, що розпочали кримінальне провадження через підпалення державного прапора біля стели пам’яті за статтею «хуліганство».

«Встановлюються особи, причетні до злочину», – сказали в поліції.

Раніше поліція Кривого Рогу розпочала кримінальне провадження через підпалення державного прапора біля стели в ніч на 15 січня.

Сестра одного із загиблих криворіжців – учасників бойових дій на Донбасі Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, де навела дані про цілу низку фактів з подібними інцидентами, які стались у Кривому Розі впродовж двох років.

За даними зі звернення, це, зокрема, «неодноразове паплюження державної символіки в Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні в центрі міста, псування фарбою патріотичної стели, руйнування меморіалу в Тернівському районі, плюндрування могили бійця Михайла Кондратьєва, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією.

«У зв’язку з вищевказаними діями спрямованими на підрив цілісності української держави, просимо представників СБУ посилити заходи і міри безпеки в Кривому Розі», – йдеться у зверненні.

Раніше родичі загиблих бійців вимагали, щоб усі інциденти, пов’язані з наругою над державними символами, пам’яттю бійців та героїв Небесної сотні у Кривому Розі, були об’єднані в одне провадження й розслідувались разом.