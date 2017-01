СБУ призначила експертизу висловлювань Пінчука

Служба безпеки України призначила експертизу висловлювань українського бізнесмена Віктора Пінчука. Про це йдеться у відповіді СБУ від 14 січня 2017 року на запит народного депутата України Дмитра Яроша, яку він оприлюднив у Facebook.

«Щодо висловлювань громадянина України Пінчука призначено відповідну судову семантико-текстуальну експертизу», – йдеться у відповіді СБУ.

У документі зазначається, що викладені обставини розслідуються головним слідчим управлінням СБУ у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених за статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), статтею 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і статтею 258-5 (фінансування тероризму).

Наприкінці грудня минулого року в американському виданні The Wall Street Journal була опублікована стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia).

«Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думку Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.

