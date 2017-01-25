Держдума Росії ухвалила в 2-му читанні закон про декриміналізацію домашнього насильства

Державна дума Росії 25 січня підтримала в другому читанні законопроект про декриміналізацію побиття в сім’ї. За цим документом, одноразові побої, заподіяні близьким родичам, переходять із розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. При цьому за повторні побої відповідальність буде наступати за кримінальним законодавством.

Раніше міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International, а також генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликали російських депутатів відхилити законопроект. Автори звернень наголошують, що такий закон залишить жертв домашнього насильства без захисту. За статистикою, близько половини всіх насильницьких злочинів у Росії відбувається в родині.

Прихильники законопроекту вважають, що він необхідний для захисту «традиційних сімейних цінностей». Напередодні голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що декриміналізація побоїв щодо близьких повинна сприйматися суспільством як «умова для створення міцних сімей».

Згідно з опитуванням прокремлівського Всеросійського центру дослідження громадської думки, відомого за російським скороченням ВЦІОМ, проведеним у січні 2017 року, за ухвалення закону про декриміналізацію висловилися 59 відсотків росіян, третина опитаних – проти. При цьому негативно до будь-якого насильства в сім’ї ставиться 79 відсотків респондентів. З насильством у власній родині стикався кожен десятий опитаний.