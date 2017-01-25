В МЗС підтримали вимоги ПАРЄ і ОБСЄ до Росії щодо переслідувань українців і порушень прав ЗМІ

У Міністерстві закордонних справ України підтримали вимоги Парламентської асамблеї Ради Європи до Росії, що містяться в ухваленій у вівторок резолюції «Напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі», і заяви схожого змісту представника Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи засобів інформації, висловлені того ж дня.

Київ вимагає від Росії як держави-окупанта негайно припинити порушення прав людини та основних свобод, у тому числі в галузі свободи ЗМІ, на окупованих нею територіях України, мовиться в заяві.

У міністерстві заявили, що повністю підтримують вимогу ПАРЄ до російської влади негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка, а також припинити на окупованому Кримському півострові кримінальне переслідування журналістів Ганни Андрієвської, Наталі Кокоріної та Миколи Семени за звинуваченнями в «сепаратизмі», які в Києві назвали надуманими.

Також у міністерстві заявили, що цілком поділяють висловлену представником ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дунею Міятович думку стосовно справи Миколи Семени про неприпустимість переслідування журналіста за вираження власних думок та необхідність зняття з нього усіх обвинувачень.

Міністерство закордонних справ України також закликало міжнародні організації продовжувати уважно відстежувати проблематику прав людини та основних свобод на незаконно окупованих Росією територіях України, тримати це питання під постійним контролем та домагатися безперешкодного доступу туди для здійснення постійного міжнародного моніторингу ситуації в цій галузі.

У вівторок Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Напади проти журналістів і свободи ЗМІ в Європі», що містить низку закликів до Росії стосовно переслідуваних Москвою українців, а в Організації з безпеки і співпраці в Європі засудили постійне подальше погіршення становища зі свободою слова і безпекою журналістів на окупованих частинах України – на частині Донбасу і у Криму.