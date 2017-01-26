Першого заступника мера Ужгорода викрито у хабарництві – генпрокурор

Першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрито у хабарництві. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook.

«Облпрокуратура та управління К СБУ зафіксувало на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі», – повідомив він.

За словами Луценка, визначеного хабарником посередника затримано під час отримання другого траншу хабаря. За інформацією генпрокурора, Цап «перебував у цей час у Києві і, дізнавшись про це, подався в біга».

«Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору», – написав він.

25 січня заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут заявив, що працівниками прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» обласного управління СБУ викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

Встановлено, що хабарі посадовці отримували за сприяння у позитивному вирішенні земельних питань, які виносилися на сесії ради. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Затримано посередника під час одержання частини хабара у сумі 20 тис. Грн.

Проводились обшуки у приміщенні Ужгородської міськради.