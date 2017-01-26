Суд у Москві залишив під вартою українця, обвинуваченого в підготовці диверсій у Криму

Московський міський суд визнав законним продовження арешту українцеві Євгену Панову, обвинуваченому в підготовці диверсій в Криму.

26 січня суд відхилив апеляційну скаргу захисту Панова, який наполягав на невинуватості свого підзахисного і вимагав його звільнення.

За словами адвоката Ольги Дінзе, ніяких слідчих справ щодо її підзахисного не проводиться. «Слідство тільки продовжує термін розслідування», – заявила адвокат.

Представник прокуратури заперечував проти задоволення апеляції.

Панов у суді заявив про свою невинуватість.

24 січня Московський міський суд визнав законним продовження арешту іншому затриманому в цій справі українцеві Андрію Захтею.

5 грудня минулого року в Москві суд продовжив до березня термін утримання під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгенія Панова.

Влітку ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня 2016 року в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Влада України заперечує ці звинувачення і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

12 серпня 2016 року на сайті російського телеканалу РЕН-ТВ з’явилося відео допиту затриманого Панова, в ході якого він зізнається в усьому, що йому інкримінує ФСБ. Пізніше правозахисники заявляли, що на тілі Панова виявили сліди тортур.