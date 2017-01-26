Крим: активіста Салієва звинувачують в «поширенні екстремістських матеріалів»

Активіста Сейрана Салієва, якого 26 січня затримали російські силовики в анексованому Криму, звинувачують за двома адміністративними статтями – «поширення екстремістських матеріалів» і «пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше голова держкомітету підконтрольного Кремлю кримського уряду у справах міжнаціональних відносин Заур Смирнов заявив про те, що на території анексованого Криму проводиться спецоперація «з ліквідації осередку «Хізб ут-Тахрір».

26 січня в Бахчисараї пройшов обшук в будинку кримськотатарського активіста Сейрана Салієва. За словами родичів, російські силовики шукали заборонену літературу. Салієва відвезли в Бахчисарайське управління російського МВС.

Суд у Бахчисараї на даний час обирає йому запобіжний захід.

Тим часом, у Залізничному райсуді Сімферополя розпочався процес вадміністративній справі адвоката Еміля Курбедінова, також затриманого вранці 26 січня за звинуваченням у «поширенні екстремістських обвинувачень».