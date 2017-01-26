Президент Мексики скасував зустріч з Трампом через суперечку про стіну на кордоні

Президент Мексики Енріке Пенья Нієто заявив, що не поїде до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, після заяв американського керівника, що мексиканський може й не приїжджати, якщо не заплатить за загорожу на кордоні між країнами.

Як написав Пенья Нієто у твітері, його апарат поінформував Білий дім, що він не прибуде на плановану було на 31 січня зустріч із Трампом у Вашингтоні.

«Мексика повторює, що готова працювати зі Сполученими Штатами для досягнення домовленостей, що підуть на користь обом державам», – додав він.

Попередніми годинами Трамп написав у твітері, що для Пенья Нієто «буде краще» скасувати зустріч, «якщо Мексика не бажає заплатити» за плановану у Вашингтоні стіну вздовж усього американсько-мексиканського кордону.

У середу Дональд Трамп підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі вздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3 тисячі 200 кілометрів, через який нині дістається багато нелегалів.

Раніше Трамп не раз заявляв, що накаже будувати таку стіну і що він змусить Мексику оплатити багатомільярдну в доларах вартість зведення цієї стіни. У Мексиці це вже теж не раз категорично відкинули.