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26 січня 2017, Київ 21:55
Новини | Міжнародні

Президент Мексики скасував зустріч з Трампом через суперечку про стіну на кордоні

Енріке Пенья Нієто (л) і Дональд Трамп (п), тоді ще кандидат на виборах президента США, під час його візиту до Мексики 31 серпня 2016 року

Енріке Пенья Нієто (л) і Дональд Трамп (п), тоді ще кандидат на виборах президента США, під час його візиту до Мексики 31 серпня 2016 року

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Президент Мексики Енріке Пенья Нієто заявив, що не поїде до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, після заяв американського керівника, що мексиканський може й не приїжджати, якщо не заплатить за загорожу на кордоні між країнами.

Як написав Пенья Нієто у твітері, його апарат поінформував Білий дім, що він не прибуде на плановану було на 31 січня зустріч із Трампом у Вашингтоні.

«Мексика повторює, що готова працювати зі Сполученими Штатами для досягнення домовленостей, що підуть на користь обом державам», – додав він.

Попередніми годинами Трамп написав у твітері, що для Пенья Нієто «буде краще» скасувати зустріч, «якщо Мексика не бажає заплатити» за плановану у Вашингтоні стіну вздовж усього американсько-мексиканського кордону.

У середу Дональд Трамп підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі вздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3 тисячі 200 кілометрів, через який нині дістається багато нелегалів.

Раніше Трамп не раз заявляв, що накаже будувати таку стіну і що він змусить Мексику оплатити багатомільярдну в доларах вартість зведення цієї стіни. У Мексиці це вже теж не раз категорично відкинули.

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