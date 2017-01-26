«Справа Іл-76»: обвинувачення попросило для генерала Назарова 8 років ув’язнення і компенсації збитків державі

Сторона обвинувачення вимагає для обвинуваченого у службовому недбальстві у справі про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту генерала-майора Віктора Назарова 8 років ув’язнення.

Як заявили прокурори в Павлоградському міськрайонному суді, де триває заключний етап розгляду справи – дебати сторін, – сторона обвинувачення також вимагає, щоб генерал компенсував матеріальні збитки держави через збитий літак – 28,7 мільйона гривень.

Водночас адвокат потерпілих, родичів загиблих українських військовослужбовців, Віталій Погосян заявив, що обвинувачений має компенсувати й моральні збитки родичам – по 500 тисяч гривень кожній родині.

«Ми підтримуємо обвинувальний акт у повному обсязі. А ще – хочемо, щоб Назарова позбавили військового звання й посади», – заявляли родичі загиблих у суді.

Водночас обвинувачений генерал-майор Віктор Назаров на судовому засіданні заперечив свою провину і заявив, що в матеріалах слідства чимало суперечностей і відсутні докази проти нього.

Очікується, що на наступному судовому засіданні буде оголошене рішення суду в справі. Дата ще уточнюється.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл--76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було вражено літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.