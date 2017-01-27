Говорити про скасування санкцій проти Росії надто рано – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але сподівається на «чудові відносини» з Москвою.

«Ще надто рано говорити про санкції», – заявив Трамп 27 січня під час прес-конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

При цьому Дональд Трамп повторив своє бажання покращити відносини між Москвою і Вашингтоном, які значно погіршилися після російської анексії українського Криму та підтримки Москвою сепаратистів на Донбасі.

«Якщо ми матимемо чудові відносини з Росією, Китаєм та іншими країнами, то я за це», – зазначив Трамп.

Зустріч Дональда Трампа з Терезою Мей стала першою його зустріччю з іноземним лідером після інавгурації.

Раніше у п’ятницю старший радник президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей заявляє, що скасування санкцій проти Росії «розглядається».

28 січня президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін проведуть свій перший телефонний діалог.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.