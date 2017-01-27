Правозахисники закликають Росії припинити справи проти Сущенка і Семени

Міжнародна і Європейська федерації журналістів, спільно з іншими правозахисними групами, закликають владу Росії негайно припинити звинувачення проти українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту приєднатися до нас та наших інституцій у закликах щодо сфабрикованих обвинувачень проти цих двох журналістів. Ми засуджуємо кампанію з переслідування журналістів і медіа, яка забороняє їм надавати незалежну інформацію громадянам, і яка суперечить свободі висловлювання», – заявив президент Міжнародної федерації журналістів Філіп Ляруш.

Правозахисники також закликають Росію дозволити Миколі Семені лікуватися у Києві.

«Ми також закликаємо російську владу негайно дозволити Семені лікуватися у Києві», – наголосив Ляруш.

Навесні у Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени та правозахисники закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не було.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Лефортовський райсуд 28 листопада минулого року ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 січня 2017 року. Згодом суд відхилив скаргу на арешт українського журналіста.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.