За минулу добу були поранені двоє військових – нові дані

За уточненими даними про події попередньої доби, за суботу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, поранені були двоє військовослужбовців, а не один, як було повідомляли вранці.

Як поінформував на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил полковник Олександр Мотузяник, ці поранення сталися внаслідок ворожих обстрілів у Кам’янці на донецькому напрямку та Широкині на маріупольському напрямку.

За словами речника, саме на маріупольському напрямку обстановка була в суботу найскладніша. На донецькому ж напрямку понад половина всієї активності противника припала на Авдіївську промзону: «зрідка противник застосовував важке озброєння, українські війська вели вогонь у відповідь», – повідомив він.

За оперативною інформацією військових про спробу штурму Авдіївської промзони спільними російсько-сепаратистськими військами вже в неділю вранці, наразі достеменно відомо, що в лавах українських сил там загинули троє українських військовослужбовців і один був поранений. Українські військові заявляють, що атака провалилася, противник зі втратами відступив назад на схід. В угрупованні «ДНР», визнаному в Україні терористичним, зі свого боку, стверджували, що то Збройні сили України намагались атакувати позиції угруповання в районі Авдіївської промзони, але «зазнали невдачі», були змушені зупинитися і почати відступ, зазнавши втрат.

Позиції українських військ у так званій промисловій зоні під Авдіївкою, неподалік окупованої нині Ясинуватої, дають їм можливість вогневого контролю за важливою для бойовиків автотрасою.