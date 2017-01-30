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30 січня 2017, Київ 17:43
Новини | Міжнародні

Організація ісламської співпраці: імміграційні обмеження Трампа заохочують екстремістів

Акція протесту проти обмежувальних заходів, ухвалених президентом США Дональдом Трампом, Сан-Франциско, 28 січня 2017 року

Акція протесту проти обмежувальних заходів, ухвалених президентом США Дональдом Трампом, Сан-Франциско, 28 січня 2017 року

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Організація ісламської співпраці висловила «серйозне занепокоєння» через імміграційні обмеження, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Організація, до якої входять 57 країн, 30 січня заявила, що підписане Трампом розпорядження «негативно і несправедливо» вплинуло на «багато кого з тих, хто втікає від війни і переслідування».

«Такі вибіркові і дискримінаційні дії будуть лише заохочувати радикальні настрої в екстремістів», – йдеться в заяві.

27 січня Трамп підписав розпорядження, які зупиняють дію всієї програми для біженців у США і всю імміграцію із семи переважно населених мусульманами країн – Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі і Ємену (ці країни є членами Організації ісламської співпраці).

Трамп заявив, що його розпорядження не є «забороною мусульман». Такі дії президента США викликали протести в Сполучених Штатах і в інших країнах.

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