Організація ісламської співпраці: імміграційні обмеження Трампа заохочують екстремістів

Організація ісламської співпраці висловила «серйозне занепокоєння» через імміграційні обмеження, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Організація, до якої входять 57 країн, 30 січня заявила, що підписане Трампом розпорядження «негативно і несправедливо» вплинуло на «багато кого з тих, хто втікає від війни і переслідування».

«Такі вибіркові і дискримінаційні дії будуть лише заохочувати радикальні настрої в екстремістів», – йдеться в заяві.

27 січня Трамп підписав розпорядження, які зупиняють дію всієї програми для біженців у США і всю імміграцію із семи переважно населених мусульманами країн – Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі і Ємену (ці країни є членами Організації ісламської співпраці).

Трамп заявив, що його розпорядження не є «забороною мусульман». Такі дії президента США викликали протести в Сполучених Штатах і в інших країнах.