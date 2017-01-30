Мінсоцполітики: пенсії жителям непідконтрольних територій Донбасу виплатять після їх звільнення

Міністерство соціальної політики України заявляє, що пенсії жителям непідконтрольних територій Донбасу будуть виплачені після їх звільнення, необхідні для цього кошти є в бюджеті Пенсійного фонду.

Як повідомляє прес-служба міністерства, громадянам України, які залишилися на непідконтрольній Україні території, нараховуються всі соціальні виплати, зокрема пенсії, але їх виплачуватимуть лише після звільнення.

«Пенсійні виплати будуть відновлені в повному обсязі з моменту припинення їх виплати. Кошти на виплату пенсій зазначеній категорії пенсіонерів передбачені в бюджеті Пенсійного фонду України», – сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Мущинін, якого цитує прес-служба міністерства.

За його словами, зараз зупинені всі види фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. За даними ООН, близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту на Донбасі.