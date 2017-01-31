Росія: судові пристави вивезли Навального з офісу його фонду

У Росії судові пристави вивезли опозиціонера Олексія Навального з офісу Фонду боротьби з корупцією, куди вони з’явилися вранці 31 січня. Опозиціонер написав у своєму Twitter, що прямує в московське управління служби судових приставів.

Раніше прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш повідомила, що співробітники правоохоронних органів мають намір забрати Навального для доправлення на засідання суду в російський Кіров, хоча у нього є квитки туди на 1 лютого.

Олексій Навальний і бізнесмен Петро Офіцеров проходять як підозрювані у справі «Кіровлісу». Раніше суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення про їх примусовий привід на засідання суду в Кірові. Напередодні стало відомо, що Офіцеров госпіталізований, а 1 лютого вранці Навальний повідомив, що бізнесмена виписали з лікарні після того, як туди прийшла перевірка.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією звинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.