У ЄС закликають припинити бої на Донбасі

У ЄС закликають до негайного припинення бойових дій на Донбасі.

«Посилення боїв навколо Авдіївки упродовж останніх днів, включаючи обстріли з забороненого важкого озброєння, та збільшення кількості нещасних випадків, є серйозним порушенням режиму припинення вогню, визначеного мінськими домовленостями. Це створює смертельний ризик для цивільних. Більше того, останні інциденти спричинили переривання у постачанні базових комунальних послуг місцевим жителям», – заявила 31 січня Майя Коціянчич, речниця голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні.

«Ми, як Європейський союз, закликаємо припинити бойові дії», – наголосила Коціянчич.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня біля Авдіївки тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.

Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

За словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ у вівторок загинула мирна жителька, також, за їхніми словами, група журналістів нібито потрапила під обстріл.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.