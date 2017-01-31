Голова місії ОБСЄ закликає до негайного припинення боїв біля Авдіївки

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан закликає до негайного припинення боїв у районі Авдіївки – Ясинуватої – Донецького аеропорту на сході України.

«Загострення ситуації в регіоні викликає серйозне занепокоєння, сильно страждає цивільне населення. Насильство такого масштабу, що призводить до втрати життів, є неприйнятним, захист цивільних повинен мати першорядне значення», – сказав Апакан. Він додав, що спостерігачі повідомляють про втрати серед цивільних і про пошкодження будинків мирного населення й інфраструктури. Зокрема Апакан заявив про пошкодження заводу з фільтрації води в Ясинуватів, від роботи якого залежить опалення, електро- і водопостачання тисяч людей по обидва боки від лінії зіткнення.

Як заявили в ОБСЄ, трикутник Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт тривалий час був у центрі боїв. Під час останнього загострення, за якого спостерігачі місії ОБСЄ щодня фіксували тисячі порушень режиму припинення вогню, зокрема застосування забороненого озброєння, є серйозним погіршенням і порушенням Мінських угод, наголосили в ОБСЄ.

Апакан закликав сторони негайно припинити вогонь і вивести заборонену Мінськими угодами зброю за межі узгоджених ліній. Він також закликав сторони приділяти пріоритетну увагу захисту цивільного населення.

Голова місії додав, що вкрай важливо, щоб спостерігачі ОБСЄ отримали негайний, безпечний і безперешкодний доступ до району, де відбувається загострення.

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день. За даними української сторони, внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі загинули шість військових, п’ятеро цивільних жителів поранені.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.