США закликають припинити насилля на Донбасі

У США висловлюють занепокоєння через різке загострення ситуації на Донбасі.

«З 28 січня СММ ОБСЄ повідомляє про різке загострення боїв, зокрема з використанням важкої артилерії та іншої зброї, забороненої Мінськими угодами», – мовиться у заяві Держдепартаменту США, поширеній 31 січня.

«Задля запобігання більшій гуманітарній кризі, ми закликаємо до негайного і стабільного припинення вогню, а також надання повного доступу спостерігачам ОБСЄ. Ми ще раз висловлюємо підтримку США щодо повного виконання Мінських домовленостей», – наголосили у Державному департаменті.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро отримали поранення сьогодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.