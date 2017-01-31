ОБСЄ закликає Росію до відповідальності щодо перемир’я на Донбасі

Країни-члени ОБСЄ закликають Росію нести відповідальність за режим припинення вогню на Донбасі.

«Країни-члени закликають Росію до відповідальності за дотримання стійкого перемир’я та виконання мінських домовленостей», – мовиться у повідомленні постійного представництва України при ОБСЄ, опублікованому за результатами екстреного засідання, скликаного через загострення ситуації в Авдіївці Донецької області.

Постійна рада ОБСЄ 31 січня провела екстрене засідання. Перед цим голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан закликав до негайного припинення боїв у районі Авдіївки – Ясинуватої – Донецького аеропорту на сході України.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро отримали поранення сьогодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.