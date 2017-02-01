У Росії відновився судовий розгляд справи проти опозиціонера Навального

У російському Кірові 1 лютого почалося чергове засідання у новій справі «Кіровлісу», де як обвинувачувані проходять опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний і бізнесмен Петро Офіцеров.

Напередодні в офіс ФБК з’явилися судові пристави. Вони супроводили Навального на рейс до Кірова, хоча у нього вже був квиток на 1 лютого. Офіцерова, госпіталізованого 30 січня, наступного дня виписали з лікарні. Він прибув в Кіров одним рейсом із Навальним.

На засіданні засновник ФБК назвав заходи, застосовані судом і приставами, надмірними. Навальний заявив, що він і Офіцеров перебувають зараз у суді тільки тому, що виграли попередню справу.

30 січня суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення про примусовий привід Навального і Офіцерова на засідання. Ніхто з обвинувачених і адвокатів до суду Кірова в той день не прибув.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією обвинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з засідання суду.