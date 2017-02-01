Глава МЗС Британії закликав сторони конфлікту на Донбасі до стриманості

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон закликав сторони конфлікту на Донбасі до стриманості й висловив стурбованість через погіршення гуманітарної ситуації.

«Першочерговим пріоритетом має бути безпека і повне припинення вогню, як передбачено мінськими домовленостями. Я закликаю всі сторони проявити стриманість і сприяти відновленню об’єктів критично важливої інфраструктури та наданню допомоги вразливим групам», – заявив він.

При цьому Джонсон наголосив, що санкції проти Росії не можуть бути зняті, поки не виконані Мінські угоди.

Велика Британія продовжує стояти на позиції повної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, додав він.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

За даними ДСНС, в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву, водопостачання місцевих жителів здійснюється за графіком 2 рази на добу, а теплопостачання здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.

Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв біля Авдіївки, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.