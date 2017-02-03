Росія: обвинувачення просить для Навального 5 років умовно і штраф

У Росії сторона обвинувачення просить засудити опозиціонера Олексія Навального до п’яти років позбавлення волі умовно і 500 тисяч рублів штрафу у справі «Кіровлісу». Для бізнесмена Петра Офіцерова прокурор запросив чотири роки умовно і такий же штраф, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду в російському Кірові.

Позиція сторони обвинувачення практично повністю повторює перший процес у справі «Кіровлісу» в 2013 році.

3 лютого у справі пройшли дебати сторін. Суддя пообіцяв, що буде намагатися завершити розгляд у цей день. Навальний має намір залишити Кіров, куди його доправили під конвоєм судових приставів за рішенням суду, щоб 4 лютого взяти участь у відкритті свого передвиборчого штабу в Санкт-Петербурзі.

Опозиціонер раніше висловив упевненість, що він і Офіцеров отримають обвинувальний вирок.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів за звинуваченням в організації розкрадання 10 тисяч кубометрів лісу, що, за даними слідства, завдало збитків бюджету Кіровської області Росії в розмірі 16 мільйонів рублів.

Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.