Росія: суд у Кірові дозволив Навальному залишити місто, вирок оголосять 8 лютого

Суд у російському Кірові, який розглядає справу проти опозиціонера Олексія Навального і бізнесмена Петра Офіцерова, планує оголосити вирок 8 лютого. Про це стало відомо на засіданні 3 лютого.

Суд також дозволив Навальному залишити Кіров. 1 лютого цей суд помістив опозиціонера під підписку про невиїзд.

Представник сторони обвинувачення 3 лютого зажадав засудити Навального до п’яти років позбавлення волі умовно і штрафу в 500 тисяч рублів, а Офіцерова – до чотирьох років умовно і такого ж штрафу.

Сам Навальний заявив, що його виборча кампанія не припиниться навіть у разі винесення йому вироку, якого вимагає прокуратура.

Крім того, в останньому слові на засіданні у справі «Кіровлісу» опозиціонер заявив, що пов’язує своє судове переслідування з антикорупційною діяльністю очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією і наміром брати участь в президентських виборах.

Навальний також зазначив, що його «ображає» суд над бізнесменом Петром Офіцеровим, якого він назвав «абсолютно невинуватою людиною».

У 2013 році Олексій Навальний і Петро Офіцеров були засуджені до умовних термінів за звинуваченням в організації розкрадання у справі «Кіровлісу». Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу на новий розгляд.