Іран заборонив в’їзд американським борцям через візові обмеження США

Офіційна агенція новин Ірану повідомляє, що Тегеран заборонив команді США з реслінгу брати участь у головних змаганнях, які відбуватимуть в Ірані.

Речник іранського МЗС Бахрам Гасемі, якого цитує агенція IRNA, повідомляє, що заборона американській команді брати участь у змаганнях 16-17 лютого запроваджена у відповідь на імміграційні обмеження президента США Дональда Трампа.

Раніше Тегеран повідомляв, що заборонить в’їзд американцям у відповідь на тимчасову заборону Вашингтона для громадян семи переважно мусульманських країн, серед яких Іран, в’їжджати до США.

Нещодавні імміграційні обмеження, ініційовані Дональдом Трампом, забороняють в’їзд до США громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену протягом 90 днів. Всім біженцям заборонено в’їзд протягом 120 днів, тоді як біженцям з Сирії заблоковано в’їзд до США на невизначений термін.