Донбас: 3 українських військових загинули, 7 поранені за минулу добу – штаб

Українська сторона повідомляє про загибель 3 своїх військових та 7 поранених упродовж минулої доби під час бойових дій на Донбасі.

«Загалом, за минулу добу, зафіксовано 115 обстрілів», – повідомили у штабі української воєнної операції вранці 4 лютого.

«На донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 «Град», окупанти вели вогонь по Галіцинівці. З 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Луганському, Троїцькому та Зайцевому. По Пісках, Кам’янці, Авдіївці та Луганському – неодноразово вогонь вели танки. З стрілецької зброї – по Зайцевому», – зазначили у штабі.

Обстріли з важкої артилерії велися й на маріупольському напрямку, зазначають українські військові. Підтримувані Росією бойовики обстріляли Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. А на луганському напрямку – Троїцьке, Попасну, Новоолександрівку та Новозванівку, Кримське, Катеринівку, Станиці Луганській та Валуйському. Зенітні установки вели вогонь по Троїцькому.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що упродовж тижня українські військові 15 тисяч разів обстрілювали їхні позиції, використовуючи, зокрема, важку артилерію. Обстріли, за твердженням представників угруповання, велися по околицях Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська і Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» кажуть про 10 обстрілів з боку українських військових упродовж минулої доби.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.