Румунія: провладна партія шукає вирішення кризи в країні

У Румунії провладна Соціал-демократична партія шукає вирішення кризи, спричиненою урядовим указом щодо декриміналізації певних корупційних злочинів, повідомив лідер цієї партії Лівіу Драґня.

Його заява пролунала 4 лютого, коли масові протести через послаблення актикорупційного законодавства у Румунії тривають у п’ятий день.

«Може навіть йтися про відкликання цього указу, якщо прем’єр захоче», – сказав Драґня перед зустріччю членів партії.

Попри найбільші протести після падіння комунізму в 1989 році, уряд відмовився відкликати виданий 31 січня указ про декриміналізацію деяких порушень з боку представників влади. Таке рішення ухвалене всього через місяць після того, як соціал-демократичний уряд на чолі з прем’єр-міністром Соріном Ґріндяну прийшов до влади. Указ дозволяє, зокрема, уникнути в’язниці посадовим особам, спійманим на хабарі в розмірі менш як 200 тисяч леїв (це приблизно 47 з половиною доларів).

Після цього Румунія занурилася в політичну кризу, а президент Клаус Йоганніс подав до Конституційного суду країни позов, заявивши, що урядові заходи шкодять верховенству закону і боротьбі з корупцією.

Поліція пізно ввечері 2 лютого оприлюднила дані про кількість демонстрантів, які вийшли на вулиці румунських міст днем раніше. За цими даними, 250 тисяч людей вийшли на вулиці по всій країні, а близько 80 тисяч зібралися перед будинком уряду на найбільшій площі Бухареста.