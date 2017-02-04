З Дніпропетровщини до Авдіївки відправили гуманітарний вантаж

З Дніпропетровщини до Авдіївки 4 лютого відправили гуманітарний вантаж – три фури будівельних матеріалів для відновлення зруйнованого житла, а також теплі речі, харчі та медикаменти.

Як повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, це не перший гуманітарний транш від Дніпропетровщини, раніше область передала туди понад 5 тонн питної води та 40 тонн продуктів харчування.

«Тримаємо зв’язок із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією – підтримуватимемо сусідів й надалі», – зазначив Валентин Резніченко.

Як повідомив Радіо Свобода офіцер відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» Борис Кутовий, який координує доправлення допомоги, зібраної у гуманітарному штабі при обласній раді, наразі Дніпропетровщина збирає і відвозить харчі, теплі речі, ліки та будматеріали не тільки до Авдіївки, а й до інших міст, які потерпають від обстрілів.

«Наразі агресор посилив своє втручання на Мар’їнку, Піски, Красногорівку. Тож на допомогу чекають й у цих містах», – зазначив Борис Кутовий.

На зворотному шляху, зазначив він, забиратимуть і вивозитимуть до Дніпра дітей постраждалих районів. За його даними, зокрема, це будуть діти з Авдіївки, Пісків, Мар’їнки.

«Виявляються всі, хто обморозився, хто травмувався, хто потребує медичної допомоги. Особисто я забираю дітей із Мар’їнки. Чекають на мене діти з Авдіїївки, діти з Пісків. Це не поранені, але ті, хто потребує лікування, – переохолодження, загроза пневмонії», – зазначив Борис Кутовий.

Як поінформували у Дніпропетровській обласній раді, найближчим часом до Дніпра на лікування до обласної дитячої клінічної лікарні у рамках проекту «Допомога йде» приїде група з 10 дітей з Мар’їнки. Тут вони пройдуть необхідне обстеження та лікування, якого не можуть отримати вдома.