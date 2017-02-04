Упродовж доби на Донбасі було 35 обстрілів з боку бойовиків, 1 військовий поранений – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що від початку доби і до 18-ї години 4 лютого підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 35 обстрілів, поранення зазнав один військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Російсько-окупаційні війська дещо зменшили обстріли наших позицій. На донецькому напрямку вони з танків та БМП неодноразово обстрілювали Кам’янку та Авдіївку. З артилерії калібру 152 міліметри – Новолуганське. Зі 120 та 82-міліметрових мінометів – Авдіївку, а з стрілецької зброї – Зайцеве», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними штабу, обстріли бойовиків також зачепили населені пункти Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Талаківку, Новозванівку, Богуславське, Попасну і Жовте.

У штабі також нагадали, що о 17:30 бойовики почали штурм позицій ЗСУ в районі Авдіївської промзони.

В угрупованні «ДНР» вдень заявили, що українські військові за добу майже 1800 разів обстріляли територію, підконтрольну бойовикам. Один з ватажків угруповання Едуард Басурін назвав ситуацію «напруженою». В угрупованні «ЛНР» повідомили про 10 фактів порушення режиму тиші за попередню добу, а сьогодні заявили, що ЗСУ перекинули в район Тихого підрозділи радіо-електронної боротьби.

Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.