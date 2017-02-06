Бродський і Шуфрич будують житловий комплекс на Рибальському півострові всупереч рішенню Київради – «Схеми»

Житловий комплекс Rybalsky на Рибальському півострові у Києві, який зводить ПАТ «Київський річковий порт», не відповідає рішенню Київради й умовам договору оренди земельної ділянки. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший».

Київрада надала в оренду ділянку, на якій відбувається будівництво, ПАТ «Київський річковий порт» у липні 2016 року, але не для житлового будівництва, а для «експлуатації й обслуговування майнового комплексу», який розташовувався тут.

У самому договорі оренди теж зазначено, що цільове призначення ділянки – «для експлуатації й обслуговування майнового комплексу». А серед обов’язків ПАТ «Київський річковий порт» «використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення».

ПАТ «Київський річковий порт» – компанія з орбіти народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича і екс-голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Директор ПАТ «Київський річковий порт» – керівник київської регіональної організації «Партії вільних демократів» Михайла Бродського. 24% акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить белізькій фірмі AEROTRADE SOLUTIONS INC. Її представник Андрій Савчук був фінансовим директором Київського представництва «Торговий дім «Жидачівський паперовий комбінат» з орбіти Михайла Бродського.

25% акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить ТОВ «Сучасне партнерство». Екс-директором ТОВ «Сучасне партнерство» був Віктор Вікторович Сидорук – помічник Нестора Шуфрича. ТОВ «Сан гален холдінг», яке володіє ще 25% акцій ПАТ «Київський річковий порт», – теж компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського», співзасновником якого є нині покійна матір Нестора Шуфрича – Шуфрич Марія Петрівна.

У коментарі журналістам щодо невідповідності будівництва умовам договору Михайло Бродський зазначив, що «це якісь не ті документи». А Нестор Шуфрич почав заперечувати, що купив акції ПАТ «Київський річковий порт», хоча рік тому його прес-служба підтверджувала цю інформацію.

«Я, чесно кажучи, думав, що підприємства, які мають відношення до нашої родини, вже стали акціонерами річкового порту, але це ще не відбулося. Переговори тривають», – зазначив депутат.

У свою чергу, представник ПАТ «Київський річковий порт» Андрій Вавриш зазначив, що доуточнять документацію згодом. «Таке формулювання, як нове будівництво, може бути використане тільки до повністю вивільненої ділянки. Цього ми не змогли зробити, тому визначили це як реконструкцію. За змістом це нічого не міняє, на подальших стадіях ми будемо доуточнювати проектну документацію», – зазначив він.

Київський департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у відповідь на запит повідомив, що «не проводив перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності стосовно вказаного об'єкту будівництва».

ПАТ «Київський річковий порт» володіє будівлею Київського річкового вокзалу. Її обіцяли реставрувати до травня 2016 року.