Представник ООН «нахабно» втручається у внутрішні справи України – міністр Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева називає втручанням у внутрішні справи країни заяву координатора систем ООН в Україні Ніла Вокера про невиплату пенсій жителям непідконтрольних владі України територій Донбасу. Про це Андрій Рева заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Такого нахабного втручання у внутрішні справи України я ще не бачив. Його мало хвилюють питання про те, що, наприклад, убивають наших військовослужбовців, про те, що йде війна, про те, що іноземні військові перебувають на нашій території. Його це не хвилює. Його хвилює тільки одне: щоб Україна платила пенсії людям, які перебувають на непідконтрольних територіях», – сказав Андрій Рева.

За словами міністра соцполітики, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО залежить від виконання всіма сторонами Мінських угод.

«Відновлення соціальних виплат – це восьмий пункт Мінських угод. Сім попередніх пунктів, які пов’язані з припиненням вогню, відведенням важких озброєнь, – не виконані. Восьмий пункт буде виконуватися лише тоді, коли будуть виконані перші сім», – підсумував Андрій Рева.

Раніше в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» координатор систем ООН в Україні Ніл Вокер заявив, що Київ має поновити всі соціальні та пенсійні виплати людям, які проживають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

«Ми дуже серйозно стурбовані й неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплат і пенсій. У деяких випадках, коли людей вилучали зі списків виплат, такі дії порушували навіть українські закони, не кажучи вже про міжнародні. І ми наполягаємо, що всі громадяни мають право на соцвиплати, незалежно від того, де вони живуть, є пенсіонерами чи ВПО», – заявив Ніл Вокер.