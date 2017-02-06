Пенсіонери з окупації: чи справедливі умови для українських виплат?

В ООН продовжують наполягати на тому, що Україна має поновити всі соціальні та пенсійні виплати людям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Про це заявляє координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. Зараз отримати пенсію та виплати жителі непідконтрольних територій можуть лише, якщо переселилися на підконтрольну українській владі територію. Рік тому Кабінет міністрів започаткував механізм перевірки тимчасових переселенців з метою уникнення шахрайства – так званого пенсійного туризму. Між тим, волонтери, які допомагають переселенцям, кажуть, що система перевірок дає збої і схиляються до думки про поновлення виплат всім пенсіонерам з окупованих територій. Та в Кабміні кажуть, що наразі це зробити неможливо, але в перспективі обіцяють виплатити заборговані кошти.

В ООН наполягають на тому, що жителі окупованих територій мають отримувати пенсійно-соціальні виплати.

Ніл Вокер, координатор систем ООН в Україні, в інтерв’ю виданню «Дзеркало Тижня» заявив, що в міжнародній організації занепокоєні цим питанням і неодноразово його порушували перед українською владою. За його словами, в деяких випадках людей виключали зі списків виплат із порушенням українського та міжнародного законодавства.

Тож в ООН наполягають на тому, щоб виплати отримували всі громадяни не залежно від того, де вони живуть і чи є вони тимчасовими переселенцями чи ні.

Про один з таких випадків розповідали у проекті «Донбас.Реалії». Родина Гранкових переїхала влітку 2014 року з Горлівки до Маріуполя, втратила будинок і розпочала життя заново. Чоловік та жінка – пенсіонери. Свою пенсію майже за два роки вони не могли отримати через бюрократію. Вони подавали заявку, після якої протягом 10 днів соцпрацівники мали перевірити факт їхнього проживання у Маріуполі. Втім, вони так і не дочекались перевірки, а в соціальній службі наполягали на тому, що приходили і нікого не було вдома.

Це виглядає, як приниження, і викликає в людей обурення – Тука про перевірки

Перевірки фактичного проживання переселенців мають відбуватись періодично, але цей механізм є недосконалим, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Людина, коли перетинає лінію розмежування, вона завжди це робить за наявності перепустки, виданої Службою безпеки України. Тож не становить труднощів автоматизувати цей процес

«Ми неодноразово пропонували його (механізм – ред.) змінити. Людина, коли перетинає лінію розмежування, вона завжди це робить за наявності перепустки, виданої Службою безпеки України. Тож не становить труднощів автоматизувати цей процес і пов’язати його з електронною базою вимушених переселенців. Це дасть можливість не застосовувати комісії, які перевіряють наявність людей на підконтрольній території, це позбавить переселенців зайвого клопоту при проходженні перевірки, бо це виглядає, як приниження, і викликає в людей обурення. Але поки що наша ініціатива, на жаль, не знаходить відгук», – каже заступник міністра.

Недосконалість системи перевірки підтверджують і волонтери. В організації «Восток-SOS» кажуть, що до них постійно звертаються люди, яким призупинили виплати без пояснень. Тож в організації цілком підтримують вимоги ООН.

Уряд не створює житлових та медичних програм для того, аби люди виїжджали з окупованих територій і мали певні гарантії, а пенсіонери не можуть собі дозволити виїхати і винайняти житло на контрольованій Україною території, пояснює голова волонтерської організації «Восток-SOS» Олександра Дворецька.

Пенсія – це обов’язок держави. Людина працювала, досягла пенсійного віку і немає значення, де вона живе

«Пенсія – це обов’язок держави. Людина працювала, досягла пенсійного віку і немає значення, де вона живе. Україна не повинна зважати, де живе людина та яким чином людина витрачає кошти. Ми не повинні дивитися, як саме потенційно може витратити кошти пенсіонер для того, щоб вирішувати чи можна йому платити ці кошти чи не можна», – вважає голова організації.

Дві умови

Виплати пенсій громадянам на окупованих територіях були призупинені 1 грудня 2014 року рішенням уряду. Отримувати виплати необхідно було на контрольованій Україною територіях. Та рік тому Кабмін ввів додаткові вимоги – аби отримати пенсії та виплати, необхідно мати документи внутрішньо переміщеної особи та підтвердити, що ти постійно проживаєш на контрольованій Україною території.

Це було пов’язано із поширенням так би мовити «пенсійного туризму», як його назвали і на офіційному рівні, тобто шахрайством з боку людей з окупованих територій або тих, хто такими називався.

Тобто тепер умова для отримання виплат – доведення факту постійного проживання на контрольованій урядом території. Є й друга умова, розповідає Радіо Свобода віце-прем’єр міністр Павло Розенко – це виконання бойовиками Мінських угод, відновлення територіальної цілісності України та її законів на окупованій території.

Він запевняє, що всі належні пенсіонерам кошти їм нараховуються і за виконання будь-якої з двох умов, вони виплачуються в повному обсязі.

Виплати припинили ті російські бойовики і терористи, які захопили частину території України. Саме вони обмежують права українських громадян на отримання всіх видів пенсій

«Це не Україна припинила соціальні виплати. Ні Міністерство соціальної політики, ні Пенсійний фонд, ні Кабінет Міністрів не припиняв виплат. А виплати припинили ті російські бойовики і терористи, які захопили частину території України. Саме вони обмежують права українських громадян на отримання всіх видів пенсій, вони зробили все, щоб на тій території не діяли закони України, органи української влади, банківські та казначейські установи. Міжнародне співтовариство чудово це розуміє, що відновити там виплати неможливо», – пояснює віце-прем’єр.

У Грузії виплачують пенсії всім жителям окупованої Абхазії – представниця Агентства ООН

Радник з правових питань Агентства ООН з питань біженців Лідія Кузьменко пояснила, що люди з окупованих територій мають відчути турботу з боку своєї країни, попри військові дії.

Грузія продовжує виплачувати пенсію населенню окупованої Абхазії. Єдина вимога до людей пенсійного віку – це виїхати на контрольовану Грузією територію

«Там, де це можливо, необхідно відновити виплату пенсій. Зрозуміло, що неможливо аби працювали банки і гроші переходили безпосередньо на території не контрольовані державою. Але для цього існують інші механізми, які використовують країнами, що проходили крізь подібні конфлікти. Наприклад, Грузія продовжує виплачувати пенсію населенню окупованої Абхазії. Єдина вимога до людей пенсійного віку – це виїхати на контрольовану Грузією територію. Не треба їхати далеко чи до столиці. Адміністративні центри розташовані максимально близько до кордону аби люди могли швидко скористатись послугами», – зазначає представниця Агентства ООН.

Україна не відмовляється від виплат пенсій своїм громадянам, зазначають в Кабміні, лише не бачить, як це здійснити з адміністративної точки зору на окупованих територіях.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, на окупованих територіях зараз проживає приблизно одного мільйона двохсот тисяч пенсіонерів і лише їх пенсійне забезпечення складає близько 30 мільярдів гривень на рік.