Глава МЗС Угорщини: нечесно зволікати з наданням безвізового режиму Україні

Глава МЗС Угорщини Пейтер Сійярто заявив, що нечесно з боку Європейського союзу зволікати з наданням безвізового режиму Україні в той час, як вона виконала всі вимоги ЄС. Про це він сказав в Брюсселі 6 лютого.

Він також закликав до прогресу з уведенням у дію домовленостей про вільну торгівлю між ЄС та Україною, інформує кореспондент Радіо Свобода.

На думку Сійярто, реальною допомога стала б тоді, якби об’єднана Європа зробила це в комплексі, тобто зняла бар’єри на шляху пересування товарів, послуг і громадян України на Захід.

За словами керівника МЗС Угорщини, не можна ставити під сумнів суверенітет України та інтеграцію її територій, але не слід забувати про актуальні життєві потреби національних меншин, включно зі 150-тисячною угорською громадою.

Пейтер Сійярто вкотре повторив свою думку, згідно з якою введені Заходом економічні санкції проти Росії через її агресію в Україні з політичної точки зору провалилися, тому що не досягли своєї мети, адже Мінські домовленості не виконуються.

Угорщина є однією з кількох країн Євросоюзу, які виступають за скасування санкцій проти Росії, ігноруючи посилення агресивних дій на сході України. Востаннє Сійярто заявляв про незгоду своєї країни щодо загальноєвропейської політики санкцій 2 лютого під час перебування Володимира Путіна з офіційним візитом у Будапешті.