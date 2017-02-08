Саєнко: уряд призначив заступником глави МВС Вадима Трояна

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.

«Кабмін призначив заступником міністра внутрішніх справ Трояна», – сказав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Після відставки голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе з листопада 2016 року Троян обіймав посаду виконувача обов’язків керівника Національної поліції.

Він також брав участь у конкурс на посаду голови Нацполіції, проте згодом зняв свою кандидатуру. Троян пояснив це рішення тим, що йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.

Сьогодні Кабмін призначив Сергія Князєва керівником Національної поліції.