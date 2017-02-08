Порошенко – родині Сущенка: робимо все для якнайшвидшого повернення журналіста в Україну

Президент України Петро Порошенко заявив, що і він як президент, уряд, Міністерство закордонних справ роблять все можливе для якнайшвидшого повернення арештованого в Росії журналіста Романа Сущенка в Україну.

«Робимо все можливе, щоб він скоріше повернувся із «застінків КДБ», куди його абсолютно несправедливо запроторила російська влада, скоріше повернувся до нас в Україну», – сказав Порошенко у розмові з родиною журналіста.

Він також повідомив про отримання листа від Сущенка.

Як повідомляє прес-служба президента України, під час зустрічі Анжела Сущенко наголосила, що її чоловік Роман, затриманий незаконно.

«Все це за його громадянську позицію. Не дивлячись на те, що він працював у відрядженні, його душа і серце завжди були в Україні», – сказала вона.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Суд продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.